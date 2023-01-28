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28 января, 13:30

В Висконсине произошло ДТП с участием 85 автомобилей

На юге американского штата Висконсин столкнулись десятки машин, есть пострадавшие. Как пишет NBC News, всего повреждено 85 автомобилей, по меньшей мере 21 человек был госпитализирован.

Кадры массового ДТП в Висконсине. Видео © Twitter / Avia.Pro / Mo Hick

По словам представителей патрульной службы, причинами инцидента стали снегопад и наледь. На данный момент здоровью пострадавших ничего не угрожает.

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Лайф писал о массовом ДТП в Сочи, где водители иномарок не выдержали безопасную дистанцию и столкнулись. Всего было повреждено девять автомобилей, один человек погиб.

Обложка ©

Twitter / Avia.Pro / Mo Hick

Матвей Константинов

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