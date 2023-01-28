Посольство РФ не получало сведений о пострадавших при стрельбе в Иерусалиме россиянах

Данных о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в двух районах Восточного Иерусалима 27 и 28 января, нет. Об этом сообщили в Посольстве России в Израиле.

"Информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедших в районах Восточного Иерусалима Неве Яакове 27 января и Сильване 28 января вооружённых нападений отсутствует", — сообщила пресс-служба дипведомства.