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28 января, 13:25

Посольство РФ не получало сведений о пострадавших при стрельбе в Иерусалиме россиянах

Данных о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в двух районах Восточного Иерусалима 27 и 28 января, нет. Об этом сообщили в Посольстве России в Израиле.

"Информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедших в районах Восточного Иерусалима Неве Яакове 27 января и Сильване 28 января вооружённых нападений отсутствует", — сообщила пресс-служба дипведомства.

В посольстве отметили, что к ним не поступало никаких обращений, а также добавили, что консульский отдел внимательно следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной.

Одним из погибших при теракте в Иерусалиме оказался гражданин Украины

Одним из погибших при теракте в Иерусалиме оказался гражданин Украины

Как уже писал Лайф, за сутки в Восточном Иерусалиме произошло два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, а после было задержано более 40 человек в рамках расследования. Ещё один теракт произошёл сегодня утром в Городе Давида, причём злоумышленником оказался 13-летний мальчик.

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ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Николь Вербер

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