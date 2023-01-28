Одним из погибших при теракте в Иерусалиме оказался гражданин Украины
Одной из жертв теракта, произошедшего накануне вечером у синагоги в Восточном Иерусалиме, оказался гражданин Украины. Об этом сообщает украинское посольство в Израиле на странице ведомства в соцсетях.
"С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", — говорится в комментарии представителей посольства.
Напомним, что в результате стрельбы в синагоге Иерусалима вечером 27 января погибло семь человек. Преступник был нейтрализован, правоохранители призвали жителей близлежащих домов не выходить на улицу. Сегодня утром в Восточном Иерусалиме произошёл ещё один теракт — стрельбу устроил 13-летний подросток. Стрелявший был ранен при задержании и впоследствии госпитализирован.
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Getty Images / Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency