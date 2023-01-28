Психолог на примере квартиры бывшей Канье Уэста перечислила 5 скрытых проблем, которые выдаёт бардак
Психолог Ульянова объяснила, когда бардак в квартире говорит о психическом расстройстве
Иногда нежелание поддерживать чистоту в доме становится признаком психического заболевания. Практикующий психолог Ирина Ульянова назвала Лайфу болезни, на которые может указывать симптом "неряхи", комментируя видео захламлённой квартиры экс-подруги американского певца Канье Уэста Джулии Фокс.
Актриса Джулия Фокс показала свою квартиру с бардаком. Видео © Twitter / Коця&мисс ве$$на
Первое — хронический стресс, депрессия или утрата. Человек в этом случае находится в длительном напряжении. Энергии хватает лишь на то, чтобы оставаться живым, а уборка воспринимается как отдельная задача, которая вытесняется подсознанием как несущественная.
"Второе — это биполярное расстройство. У человека наблюдается период мании (всемогущества), который сменяется периодом депрессии. В этот момент человек в буквальном смысле может лежать коленками в стену, не мыться несколько дней и, естественно, не заботиться о чистоте квартиры", — продолжила врач.
По её словам, грязь в доме может указывать не только на конкретную болезнь, но и на особенности человека. Поэтому третий пункт — это шизоидный тип личности (не путать с шизофренией). Такие люди большую часть времени пребывают внутри своего богатого внутреннего мира. Они увлечены процессом творения, исследований, а в быту очевидна их беспомощность.
Четвёртое — нелюбовь к своему дому. Человек внутренне надеется, что у него будет другое место для жизни, поэтому совсем не заботится о нынешних условиях. Пятое — ненависть к себе, самонаказание. Дом воспринимается здесь как продолжение себя, а значит, становится местом грусти и тоски, которое совсем не хочется вычистить и облагородить.
К слову, не все пользователи Сети сошлись во мнении, что в квартире бывшей подруги Канье Уэста царит бардак, а ей самой пора к психологу. Некоторые поддержали девушку и увидели в ней искренность и простоту, ведь обычно квартиры звёзд — это строгий порядок, роскошь и дизайн, до чего страшно дотронуться.
Ранее Лайф писал, что есть такие предметы, которые одним только присутствием в комнате визуально создают "творческий беспорядок". Просто приучите себя сразу убирать их на место или вовремя избавляйтесь от лишнего, тогда и находиться в квартире будет приятнее.
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Twitter / Коця&мисс ве$$на