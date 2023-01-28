МИД России назвал единственный способ разрешить палестино-израильский конфликт
МИД: Россия озабочена эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта
Россия озабочена эскалацией палестино-израильского конфликта и призывает стороны к сдержанности, а также поиску урегулирования, следует из заявления МИД РФ. Там указали, что события последних дней подтверждают необходимость возобновления диалога.
"С глубокой озабоченностью воспринимаем подобное развитие событий. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей эскалации напряжённости. Последние события со всей очевидностью подтверждают необходимость безотлагательного возобновления конструктивного палестино-израильского диалога и отказа от односторонних действий", — подчеркнули в министерстве.
Решением вопроса в российском МИД назвали переговорный процесс, результатом которого должно стать создание палестинского государства в границах 1967 года, которое будет мирно сосуществовать с Израилем.
Напомним, в результате стрельбы в иерусалимской синагоге 27 января погибло семь человек. Нападавший был нейтрализован, полиция призвала жителей окрестностей не выходить на улицу. Утром в субботу в восточной части города произошла ещё одна стрельба, её устроил 13-летний подросток. Он был ранен при задержании и госпитализирован.
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