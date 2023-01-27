Не менее семи человек погибло в результате стрельбы в синагоге Иерусалима
Нападение со стрельбой произошло в синагоге Иерусалима, погибло по меньшей мере восемь человек, ещё десять получили ранения. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Звуки стрельбы в синагоге Иерусалима. Видео © Twitter / OsintTV
"Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени", — сообщили в пресс-службе израильской медицинской службы "Маген Давид Адом" ("Красный щит Давида").
Стрельба произошла вечером в пятницу, 27 января, в синагоге в Восточном Иерусалиме. В израильской полиции указали, что нападение рассматривается как теракт, нападавший был нейтрализован. При этом правоохранители призвали жителей близлежащих домов не выходить на улицу.
Ранее Лайф рассказывал о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране. В ходе атаки погиб охранник диппредставительства, ещё двое ранены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает инцидент и выражает поддержку азербайджанским коллегам.
Кадр видео Twitter / OsintTV