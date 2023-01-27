Не менее семи человек погибло в результате стрельбы в синагоге Иерусалима

Нападение со стрельбой произошло в синагоге Иерусалима, погибло по меньшей мере восемь человек, ещё десять получили ранения. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Звуки стрельбы в синагоге Иерусалима. Видео © Twitter / OsintTV

"Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени", — сообщили в пресс-службе израильской медицинской службы "Маген Давид Адом" ("Красный щит Давида").

Стрельба произошла вечером в пятницу, 27 января, в синагоге в Восточном Иерусалиме. В израильской полиции указали, что нападение рассматривается как теракт, нападавший был нейтрализован. При этом правоохранители призвали жителей близлежащих домов не выходить на улицу.