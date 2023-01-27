В украинской Умани собрались "дерусифицировать" 12 улиц

Исполком горсовета Умани Черкасской области в ходе пятничного заседания решил переименовать 12 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР.

"На заседании иполнительного комитета Уманьского городского совета члены исполкома рассмотрели и приняли решение о переименовании ещё 12 улиц и переулков", — говорится в сообщении пресс-службы органа власти.

Переименования касаются, в частности, улицы Андрея Юмашева, Александра Карпинского и переулка Валентины Серовой. Им присвоят имена Михаила Уманца, Левко Лукьяненко, Сергея Ефремова и прочие. Решение должна утвердить сессия городского совета.