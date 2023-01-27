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27 января, 18:55

В украинской Умани собрались "дерусифицировать" 12 улиц

В Умани переименуют 12 улиц, названия которых связаны с Россией или СССР

Исполком горсовета Умани Черкасской области в ходе пятничного заседания решил переименовать 12 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР.

"На заседании иполнительного комитета Уманьского городского совета члены исполкома рассмотрели и приняли решение о переименовании ещё 12 улиц и переулков", — говорится в сообщении пресс-службы органа власти.

Переименования касаются, в частности, улицы Андрея Юмашева, Александра Карпинского и переулка Валентины Серовой. Им присвоят имена Михаила Уманца, Левко Лукьяненко, Сергея Ефремова и прочие. Решение должна утвердить сессия городского совета.

Станцию имени Льва Толстого в метро Киева переименуют в "Площадь украинских героев"

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Лайф рассказывал об украинских городах – лидерах "дерусификации". Так, всего в стране с начала СВО переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов. Лидерами же стали Киев, Винница и Кривой Рог.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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