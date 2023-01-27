Лукашенко отметил особое значение СНГ для укрепления региональной безопасности

Деятельность Содружества Независимых Государств (СНГ) приобретает особое значение для консолидации усилий ради укрепления безопасности в регионе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительном послании лидеру Киргизии Садыру Жапарову в связи с 30-летием со дня подписания Устава СНГ.

"В нынешнее непростое время деятельность объединения приобретает особое значение для консолидации усилий во имя укрепления региональной безопасности, мира и экономической стабильности", — приводит слова Лукашенко пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер также убеждён, что в год председательства Киргизии в организации совместная работа станет весомым вкладом в дальнейшее упрочение СНГ и повышение благосостояния всех народов.