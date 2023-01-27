Министр обороны ФРГ назвал ошибкой отмену призыва в армию
Глава Минобороны ФРГ Писториус считает ошибкой отмену воинской обязанности в стране
Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой отмену воинской обязанности в ФРГ с 1 июля 2011 года. Об этом он заявил в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.
"Если вы спросите меня как гражданского, как обычного гражданина, как политика, то я скажу, что отмена воинской обязанности была ошибкой", — сказал руководитель немецкого военного ведомства.
По словам Писториуса, это решение неправильно вовсе не из-за текущей ситуации в мире. Как указал немецкий министр, в прошлом "призывники сидели за каждым вторым обеденным столом".
"Это также означало, что всегда существовала связь с гражданским обществом. Но это нельзя просто вернуть сейчас. Теперь мы должны сделать Бундесвер настолько привлекательным, чтобы молодые люди заинтересовались им и подали заявление на службу", — подчеркнул Писториус.
Министр обороны Германии также признался, что предпочёл бы воздержаться от навязывания службы в армии нынешнему молодому поколению.
Ранее Лайф писал, что глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD/АдГ) Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу МИД ФРГ Анналену Бербок после её заявления о ведении войны против России. Депутат подчеркнул, что своим непрофессиональным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии.
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