"Может, не надо опять?": В Берлине крутят видео об участи немецких танков на Украине в 1943 году

Ролик против отправки немецких танков Leopard 2 появился на рекламном щите около бизнес-центра в Берлине. Надпись на белом фоне гласит: "Может, не надо опять?"

По информации Лайфа, видео было снято накануне на бульваре Курфюрстендамм у БЦ С&A в столице Германии. В ролике на белом фоне появляются два танка: над одним стоит дата 1943, над вторым — 2022 и вопрос: Vielleicht nicht wieder? ("Может, не надо опять?").