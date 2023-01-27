"Может, не надо опять?": В Берлине крутят видео об участи немецких танков на Украине в 1943 году
Немцы напомнили о том, чем закончилось появление их танков на Украине в 1943 году
Ролик против отправки немецких танков Leopard 2 появился на рекламном щите около бизнес-центра в Берлине. Надпись на белом фоне гласит: "Может, не надо опять?"
Антивоенный ролик с немецкими танками в центре Берлина. Видео © LIFE
По информации Лайфа, видео было снято накануне на бульваре Курфюрстендамм у БЦ С&A в столице Германии. В ролике на белом фоне появляются два танка: над одним стоит дата 1943, над вторым — 2022 и вопрос: Vielleicht nicht wieder? ("Может, не надо опять?").
Напомним, правительство ФРГ официально пообещало Украине 14 танков Leopard 2, правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. А министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу, насколько долго Берлин сопротивлялся поставкам танков, и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".
LIFE