Путин поручил повысить МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Рост минимального размера оплаты труда в России в 2023 году должен опережать инфляцию. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительство должно предоставить доклад до 1 июля 2023 года.