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27 января, 15:38

Путин поручил повысить МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции

Рост минимального размера оплаты труда в России в 2023 году должен опережать инфляцию. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительство должно предоставить доклад до 1 июля 2023 года.

Размер МРОТ в новых регионах страны сравнялся с общероссийским

Размер МРОТ в новых регионах страны сравнялся с общероссийским

Напомним, ранее президент во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил о проведении в январе индексации зарплат бюджетникам и об увеличении МРОТ в текущем году на уровень выше инфляции. Глава государства подчеркнул, что вопрос благосостояния граждан РФ является "одним из самых животрепещущих".

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LIFE

Александра Вишнякова

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