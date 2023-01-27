Путин поручил повысить МРОТ в 2023 году выше уровня инфляции
Рост минимального размера оплаты труда в России в 2023 году должен опережать инфляцию. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Правительство должно предоставить доклад до 1 июля 2023 года.
Напомним, ранее президент во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил о проведении в январе индексации зарплат бюджетникам и об увеличении МРОТ в текущем году на уровень выше инфляции. Глава государства подчеркнул, что вопрос благосостояния граждан РФ является "одним из самых животрепещущих".
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