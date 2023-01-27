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27 января, 15:17

Радикал сжёг Коран у мечети в Копенгагене под охраной полиции

Датский политик Палудан сжёг Коран у мечети в Копенгагене

<p>В Дании сожгли Коран у мечети. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Jinrebelpengui1/status/1618945441604960257" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Timmi Nuriminen</a></p>

В Дании сожгли Коран у мечети. Фото © Twitter / Timmi Nuriminen

Лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран возле мечети в столице Дании, ранее то же самое он проделал в Стокгольме. Об этом сообщает France Press.

В Дании сожгли Коран возле мечети. Видео © Twitter / Burak

"Антиисламский активист Расмус Палудан сжёг экземпляр священной книги мусульман возле мечети в Копенгагене", — пишет издание.

Власти Дании разрешили проведение акции. На кадрах видно полицейский кордон, который призван обеспечить её безопасность. Палудан спокойно сжигает книгу, прохаживаясь взад-вперёд и демонстрируя публике горящие страницы.

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Напомним, датского посла в Анкаре Данни Аннана вызвали в Министерство иностранных дел Турции после того, как власти королевства разрешили провести антиисламскую акцию у посольства республики в Копенгагене.

Татьяна Миссуми

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