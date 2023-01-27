Радикал сжёг Коран у мечети в Копенгагене под охраной полиции

Лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран возле мечети в столице Дании, ранее то же самое он проделал в Стокгольме. Об этом сообщает France Press.

В Дании сожгли Коран возле мечети. Видео © Twitter / Burak

"Антиисламский активист Расмус Палудан сжёг экземпляр священной книги мусульман возле мечети в Копенгагене", — пишет издание.

Власти Дании разрешили проведение акции. На кадрах видно полицейский кордон, который призван обеспечить её безопасность. Палудан спокойно сжигает книгу, прохаживаясь взад-вперёд и демонстрируя публике горящие страницы.