В Бундестаге в День памяти жертв холокоста спел трансвестит

В день освобождения Освенцима в немецком Бундестаге выступила травести-двиа, звезда немецкого кабаре Жоржетта Ди. Об этом в пятницу сообщает РИА "Новости". Такой странный антураж был выбран немецким парламентом в качестве знака памяти о погибших и пострадавших от рук нацистов людей нетрадиционной ориентации.

Жоржетта Ди во время выступления в День памяти жертв холокоста. Фото с сайта Бундестага

Заседание открыла председатель Бундестага Бербель Бас, выразив глубокую признательность людям, которые "по причине своей сексуальной ориентации или идентичности преследовались национал-социалистами". Любопытно, что при этом фрау Бас ни единым словом не упомянула в контексте памятной даты, что Освенцим освободила Красная армия.

Напомним, что 27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). В 1941–1945 годах в нём погибло около 1,4 миллиона человек, абсолютное большинство из которых — евреи.