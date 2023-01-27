В Госдуму внесли проекты об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах РФ

В Госдуму внесли законопроекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых субъектах России — ЛНР, ДНР, а также жителям Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно первой инициативе, с 1 марта жителям новых регионов предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российским законодательством. А целью второй инициативы является правовое регулирование вопросов интеграции социальных прав жителей этих территорий.

Ранее Лайф уже писал, что с 1 марта жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии по российским нормам. Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, пенсионные выплаты и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и для жителей всей страны.