Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января 2023, 18:06

В Госдуму внесли проекты об особенностях пенсионного и соцобеспечения в новых регионах РФ

В Госдуму внесли законопроекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых субъектах России — ЛНР, ДНР, а также жителям Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно первой инициативе, с 1 марта жителям новых регионов предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российским законодательством. А целью второй инициативы является правовое регулирование вопросов интеграции социальных прав жителей этих территорий.

Новые регионы России перейдут на московское время
Новые регионы России перейдут на московское время

Ранее Лайф уже писал, что с 1 марта жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии по российским нормам. Как уточнил премьер-министр России Михаил Мишустин, пенсионные выплаты и надбавки к ним будут индексироваться так же, как и для жителей всей страны.

BannerImage

ТАСС / Михаил Соколов

Николь Вербер
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar