3 признака того, что вашего ребёнка травят в школе

Родители обязаны защитить своего ребёнка и заметить первые признаки буллинга в школе — синяки, обзывание, отсутствие друзей. Об этом c Ura.ru поделился психолог Антон Кузнецов.

"Самое главное для родителей — вовремя узнать, что буллинг начался, потому что жёсткий буллинг, увы, начинается постепенно. Не бывает такого, что к ребёнку четвёртого числа относились нормально, а пятого вдруг стали унижать. Буллинг раскручивается постепенно, но в достаточно короткий срок — два-три месяца", — сказал он.

Врач пояснил, что дети обычно не осознают свой статус "отверженных". Обязанность родителей — правильно оценить ситуацию. Если увидели синяк, то нужно узнать, это была драка или избиение, уточнил психолог. Всё обычно начинается с небольших унижений или оскорблений: ребёнка пнули, обозвали, поругался с классом. Пресечь ситуацию на ранней стадии возможно, добавил Кузнецов. Но если буллинг уже сформировался, то единственный способ защититься — сменить школу.

"Давайте будем реалистами: детей наказать нельзя никак. На все эти разговоры, вызовы к директору им глубоко плевать. Напротив, они становятся ещё более авторитетными, их начинают сильнее бояться", — заверил психолог.

Но, чтобы ситуация не повторилась на новом месте, по словам специалиста, следует "прокачать ребёнка", помочь ему измениться. Бесполезно давать советы "Дай сдачи", "Будь сильным". Нужно обратиться за психологической помощью к профессионалу. Кузнецов заверил, что достаточно двух-трёх консультаций для определения причины буллинга. После этого в новом коллективе школьник уже будет вести себя по-другому.