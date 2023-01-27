49-летний безработный москвич отбил 16-летнюю девушку у пасынка и убедил выйти за него замуж

В Москве 16-летняя школьница собралась замуж за мужчину старше её на 33 года. Казалось бы, любви все возрасты покорны, однако отец девочки уверен, что 49-летний безработный мужчина просто зомбировал её дочь. Он рассказал Лайфу, что обратился в полицию с просьбой помешать неравному браку.

71-летний отец рассказал о похождениях своей 16-летней дочери. Видео © Telegram / SHOT

По словам родителя, всё началось с того, что девочка познакомилась в соцсетях с ровесником. Они встречались, часто гуляли и держались за руки, пока их покой не нарушил опекун парня. Мужчине, который был крайне настойчив, в итоге удалось отбить школьницу у своего пасынка и занять его место. К слову, на попечении у жениха помимо мальчика есть ещё и 80-летняя мать-пенсионерка.

Причём зрелый мужчина не стал довольствоваться прогулками за ручки и быстро уложил юную красавицу в постель, утверждает собеседник Лайфа. Пара уже пошла в загс — им удалось получить разрешение от муниципалитета на брак. В администрации района Марфино в их отношениях не видят ничего плохого, говорят, что "всё в рамках закона", а папе советуют лишь порадоваться за дочь.

"У девочки есть право, она этим правом воспользовалась. А папа, что он переживает? Раньше надо было переживать. Когда уже вопрос движется к свадьбе, надо только порадоваться за ребёнка. Папа был обязан до 18 лет следить за своей дочерью, а в данном случае папа свою миссию не выполнил. И что он теперь хочет, когда девочке исполнилось 16?" — заявила нам замглавы администрации Мария Маховикова.

Она напомнила, что органы местного самоуправления имею право давать разрешение на вступление в брак с уважительной причиной с 16 лет, а также предложила несчастному родителю подать в суд, если он с чем-то не согласен.