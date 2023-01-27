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27 января, 14:41

Самый титулованный советский самбист умер от рака

Самый титулованный советский самбист Александр Пушница умер на 74-м году жизни

<p>Александр Пушница. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Александр Пушница. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Самый титулованный советский самбист, трёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион СССР Александр Пушница умер на 74-м году жизни. Об этом заявил мэр Омска Сергей Шелест.

"Ушёл из жизни непревзойдённый чемпион по самбо, замечательный, добрый человек — Александр Михайлович Пушница", — написал он в телеграм-канале.

Шелест подчеркнул, что всем ещё предстоит понять, какая это потеря. Градоначальник выразил соболезнования родным, друзьям и воспитанникам Пушницы. О прискорбной новости также сообщили в Федерации самбо и дзюдо Омской области. В беседе с ТАСС пресс-служба учреждения пояснила, что причиной смерти самбиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся долгое время. Пушница был заслуженным мастером спорта СССР и представлял спортивное общество "Динамо".

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Никита Осипов

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