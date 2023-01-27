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27 января, 14:28

Россиянам объяснили, как часто проходить диспансеризацию

Врач Гончар посоветовала проверять здоровье раз в год

Диспансеризацию нужно проходить не реже одного раза в год, даже если нет никаких симптомов и жалоб. Об этом сказала газете "Петербургский дневник" заведующая терапевтическим отделением Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Наталья Гончар.

"Я часто сравниваю диспансеризацию с техосмотром. Мы же техосмотр сдаём, даже если в машине ничего не беспокоит. Но проехали определённое количество километров и пошли на ТО. Так же и с нашим организмом. Раз в год даже без жалоб надо пройти чекап и жить дальше", отметила она.

Врач подчеркнула, что многие болезни можно вылечить на ранней стадии. Тем более что ряд тяжёлых заболеваний, в том числе рак, никак себя не проявляют до поры до времени. По словам Гончар, зачастую граждане стесняются идти в больницу без повода, но это большая глупость, ведь призвание медиков — это помощь людям.

"Мы действительно боремся за больного, если его можно излечить. Но и пациенты должны помочь нам. Ходите на диспансеризацию, потому что её игнорировать — это, извините, дурость человеческая", заключила собеседница издания.

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Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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