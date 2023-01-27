Украинским музыкантам запретили выступать вместе с Нетребко
Украинским музыкантам запретили выступать вместе с Анной Нетребко на фестивале в Германии
Анна Нетребко. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Украинским музыкантам запретили выступать вместе с оперной певицей Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Висбадене. Об этом заявил генеральный консул Незалежной в Гессене Вадим Костюк.
"Когда на Международном майском фестивале выступит российская оперная певица Анна Нетребко, артисты с Украины, которые также ангажированы, не будут участвовать. Им не разрешено это делать", — приводит его слова Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Так, со сцены придётся уйти приглашённым на фестиваль Харьковскому государственному академическому драматическому театру имени Т.Г. Шевченко и Национальному симфоническому оркестру Украины. Всё дело в том, что артистка находится в санкционном списке Украины. При этом не уточняется, распространяется ли запрет на все дни фестиваля.
Как уже писал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский 7 января ввёл санкции против 119 деятелей культуры. В список попала в том числе российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко. Ограничения подразумевают блокировку всех счетов, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, а также приостановление сотрудничества, ограничение на въезд в страну и лишение всех госнаград.