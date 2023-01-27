12 страшных причин не игнорировать боль во время месячных

Боли внизу живота во время менструации могу говорить о серьёзных заболеваниях. Об этом "Газете.ru" рассказала гинеколог, репродуктолог центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Марина Заборская.

"Помимо нарушения синтеза гормонов (физиологической причины дисменореи) источниками болей во время менструации являются дефицит микроэлементов, воспалительные процессы в органах репродуктивной системы, эндометриоз, спаечный процесс в малом тазу после перенесённых воспалительных заболеваний или оперативного вмешательства", — уточнила она.

Кроме того, неприятные ощущения в период месячных могут указывать на миому матки, кисту яичников, половые инфекции, диспластические патологии, а также на онкологические заболевания, продолжила врач. Даже использование внутриматочной спирали или аномалии развития половых органов способны вызвать боли, предупредила Заборская.

Она подчеркнула, что глушить симптомы болеутоляющими препаратами — не лучший способ. Решить вопрос сможет только гинеколог, который определит причину проблемы. Обращаться к врачу нужно в первой фазе менструального цикла, посоветовала Заборская.