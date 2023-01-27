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27 января, 14:39

Петербуржцы направят свет фонариков в небо в годовщину снятия блокады Ленинграда

В Петербурге пройдёт акция "Блокадный свет" в честь 79-летия освобождения Ленинграда

Студенты всех вузов Санкт-Петербурга соберутся 27 января на Соборной площади Петропавловской крепости по случаю 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ. В рамках памятной акции "Блокадный свет" петербуржцы направят в небо светящиеся фонарики.

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", в день 75-летия освобождения Ленинграда в небо Северной столицы взмыли 900 белых и чёрных шаров как символ 900 дней и ночей страданий. После этого каждый год жители города освещают небо лучами фонарей.

С 18:00 на территории крепости будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны. Также горожане услышат на Соборной площади голос Левитана, после чего зажгутся памятные свечи, а студенты выстроятся в разорванный полукруг. Минута молчания состоится в 19:57.

Посетителям Эрмитажа покажут осколок снаряда, который разорвался в музее в годы ВОВ

Посетителям Эрмитажа покажут осколок снаряда, который разорвался в музее в годы ВОВ

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге построят церковь, посвящённую снятию блокады. Эскизный проект храма уже получил предварительное согласование.

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VK / Комитет по молодёжной политике

Ирина Фальке

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