Петербуржцы направят свет фонариков в небо в годовщину снятия блокады Ленинграда

Студенты всех вузов Санкт-Петербурга соберутся 27 января на Соборной площади Петропавловской крепости по случаю 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы ВОВ. В рамках памятной акции "Блокадный свет" петербуржцы направят в небо светящиеся фонарики.

Как уточняет телеканал "Санкт-Петербург", в день 75-летия освобождения Ленинграда в небо Северной столицы взмыли 900 белых и чёрных шаров как символ 900 дней и ночей страданий. После этого каждый год жители города освещают небо лучами фонарей.

С 18:00 на территории крепости будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны. Также горожане услышат на Соборной площади голос Левитана, после чего зажгутся памятные свечи, а студенты выстроятся в разорванный полукруг. Минута молчания состоится в 19:57.