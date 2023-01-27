Долина исполнит главную партию в рок-оратории в честь подвига "Молодой гвардии"

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина исполнит главную партию в рок-оратории "Чёрный январь. Прощёное воскресенье" в честь подвига антифашистской организации "Молодая гвардия". Спектакль пройдёт 28 и 29 января в концертном зале "Москва".

В оратории также задействованы артисты из Луганска и юные исполнители из Москвы. А в главной роли выступит заслуженная артистка РФ Маргарита Шубина.

"Серьёзный актёрский состав дополнит симфонический оркестр "Геликон-оперы" под управлением Артёма Давыдова", — рассказали в пресс-службе рок-оратории в беседе с РИА "Новости".

Спектакль посетят, в частности, столичные старшеклассники, студенты, кадеты и юнармейцы. Гости смогут получить новое издание романа "Молодая гвардия" писателя и общественного деятеля Александра Фадеева.