Что стало с Валей Исаевой, которая родила в 11 лет от таджика, а теперь не может прокормить детей

Валя (Муслима) Исаева с сыном. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / myslima_1993_isaeva

В 2005-м на всю страну гремела история о московской школьнице Вале Исаевой, которая забеременела от гастарбайтера Хабиба Патахонова. Уроженцу Таджикистана тогда было 19, а его "Джульетте" чуть ли не в два раза меньше — 10. Парень приехал в столицу на заработки, снял комнату у женщины по имени Антонина Зенкина и совратил её малолетнюю внучку. Валя родила первенца — дочку Амину — в 11 лет, став самой молодой мамой России. На её "Ромео" завели дело за педофилию, но общественность спасла Патахонова, отстояв право молодых влюблённых на семейную жизнь. В итоге Хабибу дали условную судимость. Их свадьбу даже показывали по телевизору.

Спустя десять лет Валя, успевшая родить ещё и сына Амира, сбежала из дома: муж регулярно избивал. Но потом вернулась к Хабибу — наверное, руководствовалась установкой "бьёт — значит любит" — и стала мамой ещё двоих детей — Дамира и Юсуфа. Сейчас Исаевой 28, и, как оказалось, страсти в её семье не утихли до сих пор: девушка сменила имя и собирается разводиться с мужем. Патахонов в июне уехал воевать в Донбасс, оставив супругу, дочь и сыновей без средств к существованию.

Он некрасиво себя повёл. Бросил четверых детей без средств к существованию. Уходя на Украину, отдал мне банковские карты и пообещал: на них придут деньги за контракт. Но всё это оказалось пустозвоном. Нам пришлось очень тяжело Муслима (Валя) Исаева

Валя, которую теперь зовут Муслима, несколько месяцев назад уволилась с работы. Утверждает, что на этом настоял муж: мол, обещал обеспечивать, предложил заниматься детьми, домашним хозяйством. Как итог — девушка осталась без денег: мало того, что сама не работает, так ещё и муж обманул с помощью.

Я вставила карточку в банкомат, а там: "Карта временно заблокирована". Он через две недели позвонил: "Я это сделал специально, чтобы ты шла работать. Нечего жить на мои деньги". Я так и села. Сказала ему, что буду разводиться Муслима (Валя) Исаева

Амине, дочке Исаевой и Патахонова, пришлось бросить школу: девочка должна была идти в 11-й класс, но приходится помогать маме с младшими братьями, пишет kp.ru. Сама Валя сейчас активно ищет работу, ездит по собеседованиям. Признаётся: денег на еду впритык, а на школьные принадлежности и одежду для детей средств нет совсем. Прощать мужа девушка не собирается: "Мы это проходили".

17-летняя дочь Вали Исаевой Амина. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / myslima_1993_isaeva

На вопрос, зачем поменяла имя, Муслима отвечает: чтобы душу успокоить. Да и нелюбимое "Валя" за 28 лет приелось. Исаева таит надежду, что со сменой имени и в жизни что-то изменится.