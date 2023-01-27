В КНДР выразили готовность "стоять в одном окопе вместе с Россией"
Сестра Ким Чен Ына предрекла американским танкам Abrams сожжение дотла и превращение в металлолом
Сестра Ким Чен Ына, замруководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, поддержала Россию на фоне намерений стран НАТО усилить поддержку танками и вооружением, передаёт ТАСС.
Решение передать Киеву "Абрамсы" она назвала "гнусным шагом" и выразила убеждение, что все их танки "сгорят дотла и превратятся в металлолом" перед непреклонным боевым духом "героической армии и народа России".
"Мы всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", — отметила Ким Ё Чжон.
Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать помощи Берлина украинским войскам тоже придётся несколько месяцев.
ТАСС / AP / Lee Jin-man