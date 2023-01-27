В КНДР выразили готовность "стоять в одном окопе вместе с Россией"

Решение передать Киеву "Абрамсы" она назвала "гнусным шагом" и выразила убеждение, что все их танки "сгорят дотла и превратятся в металлолом" перед непреклонным боевым духом "героической армии и народа России".

"Мы всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", — отметила Ким Ё Чжон.