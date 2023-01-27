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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 14:51
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В КНДР выразили готовность "стоять в одном окопе вместе с Россией"

Сестра Ким Чен Ына предрекла американским танкам Abrams сожжение дотла и превращение в металлолом

Сестра Ким Чен Ына, замруководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, поддержала Россию на фоне намерений стран НАТО усилить поддержку танками и вооружением, передаёт ТАСС.

Решение передать Киеву "Абрамсы" она назвала "гнусным шагом" и выразила убеждение, что все их танки "сгорят дотла и превратятся в металлолом" перед непреклонным боевым духом "героической армии и народа России".

"Мы всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны", отметила Ким Ё Чжон.

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Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать помощи Берлина украинским войскам тоже придётся несколько месяцев.

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ТАСС / AP / Lee Jin-man

Марина Калегина
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