"Слишком поздно": Зеленского расстроили сроки поставки танков Abrams
Зеленский: Если танки Abrams прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно
Если обещанные США танки Abrams прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя сроки поставки вооружения в интервью телеканалу Sky News.
"Слишком поздно", — ответил Зеленский на вопрос, не считает ли он, что прибытие американских танков к августу — это слишком поздно.
Он добавил, что Киеву нужно получить вооружение как можно скорее и в больших количествах: "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя".
Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Белый дом уже предупредил, что ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины.
ТАСС / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix / ZUMA