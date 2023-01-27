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27 января, 14:54

"Слишком поздно": Зеленского расстроили сроки поставки танков Abrams

Зеленский: Если танки Abrams прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно

Если обещанные США танки Abrams прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя сроки поставки вооружения в интервью телеканалу Sky News.

"Слишком поздно", — ответил Зеленский на вопрос, не считает ли он, что прибытие американских танков к августу — это слишком поздно.

Он добавил, что Киеву нужно получить вооружение как можно скорее и в больших количествах: "пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя".

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Степень риска: Чем опасны танки M1 Abrams и Leopard 2, которые получит Киев

Напомним, ранее западные партнёры объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Белый дом уже предупредил, что ВСУ придётся ждать Abrams много месяцев, вероятно, даже дольше, чем немецкие боевые машины.

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ТАСС / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix / ZUMA

Александра Вишнякова

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