"Слишком поздно": Зеленского расстроили сроки поставки танков Abrams

Если обещанные США танки Abrams прибудут на Украину только к августу, будет слишком поздно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя сроки поставки вооружения в интервью телеканалу Sky News.

"Слишком поздно", — ответил Зеленский на вопрос, не считает ли он, что прибытие американских танков к августу — это слишком поздно.