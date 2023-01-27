Офтальмолог дал советы, как сохранить хорошее зрение до старости

Специалист центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Артём Фокин дал читателям Лайфа советы, как "не убить" глаза, если работа за компьютером занимает большую часть дня. По его мнению, современный человек постоянно живёт в спешке и выделять много времени на профилактику заболеваний органов зрения ему просто некогда. Именно таким людям он дал советы, как сохранить хорошее зрение до старости.

"Существует универсальное правило "20–20–20": каждые 20 минут необходимо делать короткий перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (примерно шесть метров). В некоторых крупных офисах, где компании заботятся о здоровье глаз своих сотрудников, на компьютерах стоят специальные приложения, которые каждые 20 минут ненадолго выключают экран. Подобные виджеты можно установить на свой компьютер или телефон, чтобы контролировать экранное время", — советует офтальмолог.

К раздражению слизистой глаз также приводит работа кондиционеров и сухой воздух в помещении во время отопительного сезона. Для профилактики синдрома сухого глаза следует пользоваться увлажняющими каплями, но без консервантов, говорит собеседник Лайфа.

"Если есть возможность поставить рядом с рабочим местом портативный увлажнитель воздуха, глаза скажут вам только спасибо. Что касается приёма витаминов для глаз, с точки зрения современных представлений нет ничего лучше полноценного и разнообразного питания. Определить потребность в тех или иных витаминах и лекарствах может только доктор на приёме", — объяснил Фокин.

Также обязательно стоит посетить офтальмолога, если появились трудности при фокусировке зрения, "мушки", "пелена" перед глазами и прочие неприятные симптомы.