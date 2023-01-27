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27 января, 15:10

Белоруссия повышает стоимость транзита нефти на 9%

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы на транспортировку нефти на 9%

Белоруссия с 1 февраля повысит на 9% тарифы на транспортировку нефти по территории страны. Об этом говорится в заявлении республиканского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

"Постановлением МАРТ Республики Беларусь от 23 января 2023 года № 8 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" с 1 февраля 2023 года тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%", — сказано в сообщении.

Речь идёт в том числе об увеличении стоимости перевозки нефти по маршрутам внутри страны. Изменения вводятся с учётом прогнозируемого в Белоруссии индекса цен производителей промышленной продукции, а также удельного тарифа по транспортировке нефти по транзитным направлениям.

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Ранее Лайф писал, что Евросоюз предложил ввести новые масштабные санкции против Белоруссии. Речь идёт о запрете закупать продукцию энергетического и авиационного секторов, а также угля, золота и нефти.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Никита Осипов

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