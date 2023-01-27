Путин поручил ввести в РФ должность врача-стажёра

В России появится должность врача-стажёра, которая позволит студентам медвузов работать со второго курса ординатуры. Поручение ввести такую должность и обеспечить соответствующие изменения в законодательстве Минздраву дал президент РФ Владимир Путин.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих введение в медицинских организациях, прежде всего первичного звена здравоохранения, должности врача-стажёра, позволяющей ординаторам начиная со второго года обучения в клинической ординатуре работать по получаемой специальности", — говорится в перечне поручений главы государства.

Минздрав должен выполнить его до 15 июля 2023 года.