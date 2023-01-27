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27 января, 15:27

Путин поручил поставить авиакомпаниям 700 российских самолётов и вертолётов

Российские авиакомпании получат не менее 700 самолётов и вертолётов отечественного производства до 2030 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшее 15 декабря 2022 года.

"С учётом ранее данных поручений обеспечить за счёт средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих обновление парка гражданских воздушных судов с учётом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолёты)", говорится в тексте.

Также за счёт ФНБ будет построено не менее 260 гражданских судов водного транспорта до 2027 года, их поставят покупателям на условиях льготного лизинга.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми

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