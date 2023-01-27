Путин поручил поставить авиакомпаниям 700 российских самолётов и вертолётов
Российские авиакомпании получат не менее 700 самолётов и вертолётов отечественного производства до 2030 года. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшее 15 декабря 2022 года.
"С учётом ранее данных поручений обеспечить за счёт средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов, предусматривающих обновление парка гражданских воздушных судов с учётом необходимости поставки до 2030 года не менее 700 таких судов отечественного производства (включая вертолёты)", — говорится в тексте.
Также за счёт ФНБ будет построено не менее 260 гражданских судов водного транспорта до 2027 года, их поставят покупателям на условиях льготного лизинга.
Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" до конца 2023 года изготовит четыре опытных образца двигателя для нового российского турбовинтового лайнера "Ладога".
LIFE / Павел Баранов