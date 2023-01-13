Переход на родное крыло: Сколько самолётов МС-21 нужно для отказа от Boeing и Airbus Производство самолётов МС-21 выходит на финишную прямую. Новый этап — насыщение авиапарка достаточным количеством самолётов отечественного производства. 12 января, 23:40 Самолёт МС-21-300. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Последние новости в России на сегодня – 2023

11 января президент России Владимир Путин в ходе доклада министра промышленности и торговли Дениса Мантурова раскритиковал его деятельность по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях.

Глава государства отметил, что заключение контрактов затянулось. Министр в ответ заверил, что работа идёт по плану и всё свёрстано. Владимир Путин указал на то, что "всё сверстано, но контрактов нет".

— Контракты когда будут? Я вот о чём говорю. Мне директора предприятий говорят: "Нет контрактов". А у вас: "Всё свёрстано". Когда будут паспорта? — спросил президент РФ Владимир Путин на совещании.

Вслед за этим глава государства потребовал от министра промышленности и торговли закончить работу в течение месяца. Многие восприняли эту новость как резонансную, но, по словам экспертов, ничего экстраординарного здесь нет.

По сути, это рабочее совещание. Я думаю, в закрытом режиме всё жестче проходит. Как к этому относиться? Ну, как начальник ругает подчинённого. Думаю, каждый из нас периодически может оказаться в такой ситуации. Роман Гусаров. Глава отраслевого портала "Авиа.ру”

Чтобы лучше понять, о чём шла речь на совещании и какие перспективы импортозамещения по гражданской авиации у России есть, следует подробно поговорить о том, как сейчас обстоят дела с российским среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолётом МС-21 — по сути, главной альтернативой американским Boeing и европейским Airbus и символом ренессанса российского авиапрома.

МС-21: композитное крыло и двигатель ПД-14

Первый самолёт МС-21 поднялся в воздух в мае 2017 года, всего через год после начала полётов Boeing 737-MAX и через три года после Airbus A320neo.

Затем осенью 2018 года процесс сертификации МС-21 застопорился из-за срыва поставки необходимых для МС-21 композитов зарубежными партнёрами. Тогда стартовала работа по импортозамещению, включавшая в себя создание полностью отечественного композитного крыла.

Другой момент — силовая установка МС-21. Изначально самолёт строился с расчётом на установку двух моторов — американского Pratt & Whitney 1431 G-JM и российского ПД-14. Затем было решено полностью переориентироваться на ПД-14. Это потребовало времени.

Турбина российского пассажирского самолёта МС-21-300. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

15 декабря 2020 года состоялся первый полёт самолёта МС-21-310, оборудованного двигателем ПД-14. А к 2021 году был решён вопрос с композитами для крыла. В итоге, в конце 2021 года, МС-21 уже с изготовленным в России композитным крылом совершил свой первый полёт.

Многих интересует вопрос, когда в воздух поднимется полностью импортозамещённая машина. На него Лайфу ответил глава отраслевого портала "Авиа.ру” Роман Гусаров.

Если я не ошибаюсь, то в этом году запланирован первый полёт полностью импортозамещённой машины. И в течение следующего года они практически всё время будут летать. Если говорить о программе сертификации двигателя ПД-14, они отлетали уже более 100 полётов — испытательных и сертификационных. Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру”.

По словам Гусарова, на сертификацию уже полностью импортозамещённой машины запланировано порядка 230–240 полётов.

Это очень большая программа. Плюс ещё два самолёта будут участвовать в наземных испытаниях — на молниезащиту, на эвакуацию и так далее. То есть ещё два достроенных самолёта будут принимать участие в сертификации. Так что сроки примерно такие. Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру”.

Что такое сертификат самолёта

По словам экспертов, процесс проверки всех параметров работы самолёта, особенно если речь идёт о принципиально новой машине, не может быть быстрым. Но в случае с МС-21 всё идет по плану и без серьёзных изменений.

— Машина уже сертифицирована, теперь идут дополнения к сертификации: поставили новую систему, подтвердили её надёжность — получили дополнение. Потом ещё и ещё. То есть всё идёт этапами. Таким образом, по готовности, работа будет выполнена в течение этого и следующего года. Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру”.

Вопрос с полным импортозамещением деталей для современного российского магистрального лайнера МС-21 близится к завершению. Следующий момент — когда авиапарк российской гражданской авиации полностью перейдёт на МС-21 и другие отечественные альтернативы, поскольку речь идёт о производстве сотен и даже тысяч самолётов.

Самолёт МС-21. Фото © ТАСС / Юлия Кузьмина

Сколько самолётов у России

Согласно статистике Минтранса, по состоянию на весну 2022 года, парк коммерческих самолётов всех российских авиакомпаний насчитывал 1287 единиц, из них больше 67% — это зарубежные машины.

В разговоре с главой отраслевого портала "Авиа.ру" Романом Гусаровым Лайф уточнил актуальную для 2023 года цифру по Boeing и Airbus.

— Зарубежных самолётов у нас сейчас примерно около шестисот — где-то 620 единиц. Я беру в расчёт не региональные вроде Embraer, а только среднемагистральные и дальнемагистральные — Boeing и Airbus. Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру”

Мобилизация авиастроения в России

По словам экспертов, Россия уже способна при имеющихся ресурсах сформировать авиапарк, состоящий из машин собственного производства, собранных на основе российских же деталей. Но есть некоторые нюансы, которые целесообразнее назвать "рабочими моментами".

— О полном импортозамещении "Боингов" и "Эйрбасов" "здесь и сейчас" говорить пока рано. Дело в том, что нужно примерно 600–700 таких самолётов, как МС-21, чтобы отказаться от "иномарок". До 2030 года законтрактованы все МС-21 только для "Аэрофлота". Но нужно и другим компаниям подключаться. Так что, по моим прогнозам, ещё следующие 10 лет мы будем летать на "иномарках", замещая их отечественными самолётами по мере развёртывания производства. Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру”.

12 января 2023 года государственная корпорация "Ростех" сообщила о том, что на Иркутском авиационном заводе идут работы по наращиванию серийного производства МС-21. Для увеличения выпуска машин будут расширены механическое, агрегатно-сборочное и другие производства.

— В перспективе масштабы производства будут большие. Сейчас там по плану 72 самолёта МС-21. Плюс порядка двадцати суперджетов, плюс ещё какие-то самолёты — Ту-214, Ил-96-400М. Роман Гусаров Глава отраслевого портала "Авиа.ру”.

Начало серийного производства лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14 намечено на 2024 год. В декабре 2022-го МС-21 получил одобрение Росавиации по главным изменениям конструкции. На темпы производства по 100 самолётов в год (при условии, что все процессы будут идти без срывов) российские предприятия могут выйти в ближайшие несколько лет.

Сборка магистрального самолёта МС-21 на авиационном заводе корпорации "Иркут". Фото © ТАСС / Марина Лысцева Сколько самолётов МС-21 нужно произвести в России? 0 Столько, чтобы заместить все "Боинги" Не менее тысячи Хватит и 300 Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев