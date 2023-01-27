Путин поручил добиться роста зарплат, рождаемости и продолжительности жизни в 2023 году

В этом году правительство должно добиться роста зарплат, продолжительности жизни, рождаемости и снижения бедности, следует из поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. К исполнению распоряжения вместе с кабмином должны подключиться органы исполнительной власти субъектов и ЦБ.

"При реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: <…> рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.