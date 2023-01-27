"Француз Путина" рассказал о травле за переход на сторону ВС России и разоблачил ложь Запада

Среди интернациональных добровольцев Донбасса выделяется Сергей Мюнье, он — гражданин Франции, родившийся в Луганске. На Западе он стал героем множества "разгромных" статей и шоу как "француз Путина", когда отправился в Донбасс в качестве добровольца и примкнул к российским бойцам. Этого ему и не простили — про него стали сочинять порочащие небылицы. Сергей появился в новом выпуске "Ким-Stories" журналистки Марины Ким и рассказал свою историю.

Выпуск "Ким-Stories" c добровольцев Сергеем. Видео © Telegram / КИМ

"Моя мама вышла замуж за француза, когда мне было 10 лет. Я был в военном лицее, училище и армии во Франции. В сентябре 2014 года я должен был заключить контракт на 10 лет. Но я взял отпуск и поехал в ДНР", — говорит Мюнье.

Он прилетел в аэропорт Харькова и добирался до Донбасса окольными путями: проезжая блокпосты, придумывал разные истории, чтобы его пропустили, проходил полями, часть пути преодолел на автобусах. Сергей признаётся, что при виде позиций ополченцев Донбасса его охватило особое чувство.

"В итоге попал в какую-то деревушку — там стояли три шины, флаг ДНР и два пацана в спортивных костюмах. И я понял, что приехал, наконец, на свободную землю", — поделился боец.

Сергей надеется, что на Западе появятся силы, которые не будут согласны с нынешней политикой. В качестве примера он привёл навязанные Европе со стороны США ценности, отвергающие религию, семью и нормальное понятие пола.

"У нас в три годика ты можешь пойти в школу и тебе уже будут говорить, что ты можешь стать мальчиком или девочкой, и уже в три года могут делать операцию по смене пола", — возмутился он.

"Француз Путина" также разбил миф о демократичности Запада. Любое несогласие с официальной политикой властей может привести человека в поле зрения правоохранителей, а "демократичными" считаются только лоялисты. Все действия человека контролируются государством, спецслужбы следят за всеми шагами граждан, говорит он. В Европе ты считаешься демократом только в том случае, если ты придерживаешься версии, которую озвучивает власть, добавил боец.

В марте прошлого года Сергей принял участие в СВО в качестве добровольца в одном из подразделений Российской армии и по сей день находится на фронте. Он также опроверг враньё о том, что вступил в ряды ЧВК "Вагнер".