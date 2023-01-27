Зеленского просят назначить послом в Таиланде сбежавшего туда депутата

Украинскому депутату Николаю Тищенко, который оказался в центре скандала из-за поездки в Таиланд, несмотря на запрещающий указ Владимира Зеленского, ищут новую работу. В стране создали петицию о назначении Тищенко послом Украины в Бангкоке, чтобы тот мог "помочь людям, которых государство бросило на произвол судьбы под палящим солнцем".

По словам автора петиции Станислава Кочанова, в королевстве сейчас находится около двух тысяч украинцев, которых "забыли от слова совсем". На момент написания заметки с ним согласились 127 человек, проголосовавших за петицию.

"Ввиду отсутствия посла Украины в Таиланде, а также объёма титанической работы, которую проводил и проводит лично народный депутат Тищенко, предполагаю, что было бы справедливо предоставить ему возможность занять этот пост", — сказано в тексте обращения к Зеленскому.