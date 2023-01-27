В Германии потребовали уволить Бербок из-за слов о войне с Россией

Глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD/"АдГ") Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу МИД ФРГ Анналену Бербок после её заявления о ведении войны против России.

Депутат подчеркнул, что своим непрофессиональным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии.

"Я призываю федерального канцлера <...> быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок [канцлер] должен отправить в отставку", — говорится в релизе партии.