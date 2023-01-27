"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 16:58

В Германии потребовали уволить Бербок из-за слов о войне с Россией

Лидер АдГ: Шольц должен уволить главу МИД ФРГ Бербок после её слов о войне против России

Глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD/"АдГ") Тино Крупалла призвал немецкого канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу МИД ФРГ Анналену Бербок после её заявления о ведении войны против России.

Депутат подчеркнул, что своим непрофессиональным поведением министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии.

"Я призываю федерального канцлера <...> быстро и недвусмысленно заявить российскому правительству, что Германия не находится в состоянии войны с Россией. Министра иностранных дел Бербок [канцлер] должен отправить в отставку", — говорится в релизе партии.

"Сами понимают, что несут?": Захарова захотела ясности от Германии по поводу "войны против России"

"Сами понимают, что несут?": Захарова захотела ясности от Германии по поводу "войны против России"

Напомним, что этой скандальной фразой глава МИД Германии пресекла дискуссию о танках Leopard с союзникам по ЕС на заседании ПАСЕ. Бербок призвала их вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Немецкое МИД поспешило сделать после скандала заявление, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине.

Обложка ©

Getty Images / Christophe Gateau

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров