Послу Латвии дали две недели на отъезд из России

Посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш должен покинуть территорию страны в течение двух недель, следует из заявления МИД России. Ведомство вызвало временного поверенного в делах прибалтийского государства Атацию Рутку и выразило ей решительный протест в связи с решением Риги понизить уровень дипломатических отношений.

Кадры визита Атации Рутки в МИД РФ. Видео © Telegram / МИД России

"При этом латвийскому временному поверенному было заявлено, что, коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель", — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

В министерстве акцентировали внимание на том, что "провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия". Там напомнили, что двусторонние отношения двух стран уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников.