"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 16:29

Юлию Тимошенко потребовали выгнать из её же партии из-за отдыха в Дубае

В Раде призвали выгнать из партии Юлию Тимошенко из-за отдыха в Дубае

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая потребовала исключить Юлию Тимошенко из её партии "Батьковщина" после январского отдыха в Дубае. Об этом нардеп написала в соцсети.

"Обращаюсь к ВО [всеукраинскому объединению] "Батьковщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии", — говорится в тексте.

Украинским чиновникам запретили отдыхать за границей после скандала с "батальоном Дубай"

Украинским чиновникам запретили отдыхать за границей после скандала с "батальоном Дубай"

Напомним, главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае вместе с мужем и внуками. Украинское издание опубликовало видео, снятое 5 января на вилле пятизвёздочного отеля Kempinski на острове Палм-Джумейра. При виде камер Тимошенко ретировалась.

Обложка ©

t.me / UaOnlii

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров