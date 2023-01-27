Юлию Тимошенко потребовали выгнать из её же партии из-за отдыха в Дубае
В Раде призвали выгнать из партии Юлию Тимошенко из-за отдыха в Дубае
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая потребовала исключить Юлию Тимошенко из её партии "Батьковщина" после январского отдыха в Дубае. Об этом нардеп написала в соцсети.
"Обращаюсь к ВО [всеукраинскому объединению] "Батьковщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии", — говорится в тексте.
Напомним, главу украинской партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае вместе с мужем и внуками. Украинское издание опубликовало видео, снятое 5 января на вилле пятизвёздочного отеля Kempinski на острове Палм-Джумейра. При виде камер Тимошенко ретировалась.
t.me / UaOnlii