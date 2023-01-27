Швейцария не увидела законных оснований для передачи российских активов Украине

На сегодняшний день Берн не имеет правовых оснований для передачи Киеву замороженных на территории Швейцарии российских активов. Такое заявление сделала госсекретарь МИД страны Лилиан Лэ на брифинге министерства.

"На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране", — ответила на соответствующий вопрос журналистов Лилиан Лэ.

Дипломат добавила, что Швейцария "уважает права человека и право на собственность является одним из них".