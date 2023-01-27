Кабмин утвердит программы социально-экономического развития новых регионов до 31 марта

Президент России Владимир Путин поручил принять программы социально-экономического развития новых регионов страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря прошлого года.

Целью программ называется улучшение экономических показателей субъектов до уровня общероссийских к 2030 году. Исполнителями поручения назначены Правительство РФ и власти регионов. Путин попросил представить доклад по этому вопросу до 31 марта, а далее — отчитываться раз в полгода.