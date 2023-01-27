Посольство России осудило сожжение Корана у консульского отдела в Дании

Посольство России в Дании осудило акцию по сожжению Корана, одна из которых состоялась перед зданием консульского отдела в Копенгагене. В пресс-службе дипмиссии назвали инцидент кощунственной провокацией.

"27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием Консульского отдела Посольства РФ в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана — книги, священной для мусульман. Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией", — говорится в сообщении посольства.