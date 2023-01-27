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27 января, 16:12

Посольство России осудило сожжение Корана у консульского отдела в Дании

Посольство России в Дании осудило акцию по сожжению Корана, одна из которых состоялась перед зданием консульского отдела в Копенгагене. В пресс-службе дипмиссии назвали инцидент кощунственной провокацией.

"27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием Консульского отдела Посольства РФ в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана — книги, священной для мусульман. Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией", — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты назвали целью акции разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта, а также призвали исключить возможности подобных выходок и привлечь организаторов к ответственности.

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"Это удар по всем религиям": Мусульмане России назвали варварством сожжение Корана в Стокгольме

Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед Посольством Турции в Стокгольме. После инцидента Анкара отменила визит министра обороны Швеции, назвав его бессмысленным. В свою очередь глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил стране гневом мусульман мира. Тем не менее 27 января акция повторилась, но уже в Копенгагене — столице Дании. Посла королевства вызвали в МИД Турции, так как выходка была разрешена властями.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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