Посольство России осудило сожжение Корана у консульского отдела в Дании
Посольство России в Дании осудило акцию по сожжению Корана, одна из которых состоялась перед зданием консульского отдела в Копенгагене. В пресс-службе дипмиссии назвали инцидент кощунственной провокацией.
"27 января в Копенгагене, в том числе перед зданием Консульского отдела Посольства РФ в Дании, состоялась серия кощунственных акций по сжиганию Корана — книги, священной для мусульман. Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией", — говорится в сообщении посольства.
Дипломаты назвали целью акции разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта, а также призвали исключить возможности подобных выходок и привлечь организаторов к ответственности.
Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед Посольством Турции в Стокгольме. После инцидента Анкара отменила визит министра обороны Швеции, назвав его бессмысленным. В свою очередь глава МИД Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах пригрозил стране гневом мусульман мира. Тем не менее 27 января акция повторилась, но уже в Копенгагене — столице Дании. Посла королевства вызвали в МИД Турции, так как выходка была разрешена властями.
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