Рогов сообщил о непрерывном обстреле позиций ВСУ на Ореховском участке в Запорожье
Российские военные ведут постоянную огневую атаку позиций ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас на Ореховском участке наши войска непрерывно отстреливают позиции противника", — сказал он в эфире "Радио России".
Рогов добавил, что подразделения ВС РФ берут под контроль один за другим опорные пункты противника на этом направлении.
Напомним, на Запорожском направлении бойцы ВС РФ продолжают активное наступление. Подразделениями группировки войск "Восток" уже заняли более выгодные рубежи и позиции, сорвав планы противника прорваться в сторону Азовского моря. Также уничтожено в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ.
Vk.com / Минобороны России