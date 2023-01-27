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27 января, 16:09

Рогов сообщил о непрерывном обстреле позиций ВСУ на Ореховском участке в Запорожье

Российские военные ведут постоянную огневую атаку позиций ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас на Ореховском участке наши войска непрерывно отстреливают позиции противника", — сказал он в эфире "Радио России".

Рогов добавил, что подразделения ВС РФ берут под контроль один за другим опорные пункты противника на этом направлении.

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Напомним, на Запорожском направлении бойцы ВС РФ продолжают активное наступление. Подразделениями группировки войск "Восток" уже заняли более выгодные рубежи и позиции, сорвав планы противника прорваться в сторону Азовского моря. Также уничтожено в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ.

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Vk.com / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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