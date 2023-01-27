Рогов сообщил о непрерывном обстреле позиций ВСУ на Ореховском участке в Запорожье

Российские военные ведут постоянную огневую атаку позиций ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас на Ореховском участке наши войска непрерывно отстреливают позиции противника", — сказал он в эфире "Радио России".