Суд арестовал главу IT-управления ФТС России по делу о взятке
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взятке в особо крупном размере.
Суд арестовал главу IT-управления ФТС России по делу о взятке. Видео © Басманный районный суд Москвы
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 26 марта 2023 года", — говорится в сообщении суда.
Напомним, ранее СМИ узнали, что в Москве задержан начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Его подозревают во взяточничестве и хищении в рамках государственных подрядов. Позже сообщалось, что в здании ФТС прошли обыски по этому делу.
Басманный районный суд Москвы