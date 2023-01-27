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27 января, 16:14

Суд арестовал главу IT-управления ФТС России по делу о взятке

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взятке в особо крупном размере.

Суд арестовал главу IT-управления ФТС России по делу о взятке. Видео © Басманный районный суд Москвы

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 26 марта 2023 года", говорится в сообщении суда.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года тюрьмы по делу о взятке

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года тюрьмы по делу о взятке

Напомним, ранее СМИ узнали, что в Москве задержан начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Его подозревают во взяточничестве и хищении в рамках государственных подрядов. Позже сообщалось, что в здании ФТС прошли обыски по этому делу.

Обложка ©

Басманный районный суд Москвы

Александра Вишнякова

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