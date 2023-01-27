Суд арестовал главу IT-управления ФТС России по делу о взятке

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взятке в особо крупном размере.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, сроком до 26 марта 2023 года", — говорится в сообщении суда.