Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic's в Москве
Первый ресторан Rostic's в Москве откроется в течение двух недель
Новое оформление сети ресторанов Rostic's. Обложка © t.me / breakingmash
Рестораны Rostic's после ребрендинга начали активную подготовку к открытию. По информации Mash, первая точка сети заработает в течение двух недель на станции "Маяковская" в Москве. Другие рестораны в столице запустят посетителей в течение следующих дней после открытия флагманского.
Новый дизайн столов в Rostic's. Фото © t.me / breakingmash
Сеть кафе поменяла логотип — вместо Полковника Сандерса теперь его украшает большая буква R, а на столах появились петухи и следы от их лапок. Меню и стандарты обучения в нефраншизных точках останутся прежними.
Часовая ставка сотрудников будет составлять 205 рублей с возможностью повышения до 245 рублей, также предусмотрены премии за приглашение друга. В зону ответственности работника кухни входят только касса и плита. Mash уточняет, что основным критерием при наборе персонала является военный билет: без него в штат можно устроиться только неофициально.
Напомним, что ижевская компания ООО "Смарт сервис лтд" приобрела у американской Yum! Brands российские рестораны сети KFC, которые будут работать под брендом Rostic's. Открытие 70 ресторанов планируется поэтапно в Москве, Московской области и ХМАО.