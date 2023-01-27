Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic's в Москве

Рестораны Rostic's после ребрендинга начали активную подготовку к открытию. По информации Mash, первая точка сети заработает в течение двух недель на станции "Маяковская" в Москве. Другие рестораны в столице запустят посетителей в течение следующих дней после открытия флагманского.

Новый дизайн столов в Rostic's. Фото © t.me / breakingmash

Сеть кафе поменяла логотип — вместо Полковника Сандерса теперь его украшает большая буква R, а на столах появились петухи и следы от их лапок. Меню и стандарты обучения в нефраншизных точках останутся прежними.

Часовая ставка сотрудников будет составлять 205 рублей с возможностью повышения до 245 рублей, также предусмотрены премии за приглашение друга. В зону ответственности работника кухни входят только касса и плита. Mash уточняет, что основным критерием при наборе персонала является военный билет: без него в штат можно устроиться только неофициально.