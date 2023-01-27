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27 января, 16:21

Стали известны сроки открытия ресторанов Rostic's в Москве

Первый ресторан Rostic's в Москве откроется в течение двух недель

<p>Новое оформление сети ресторанов Rostic&#x27;s. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">breakingmash</a></p>

Новое оформление сети ресторанов Rostic's. Обложка © t.me / breakingmash

Рестораны Rostic's после ребрендинга начали активную подготовку к открытию. По информации Mash, первая точка сети заработает в течение двух недель на станции "Маяковская" в Москве. Другие рестораны в столице запустят посетителей в течение следующих дней после открытия флагманского.

Новый дизайн столов в Rostic's. Фото © t.me / breakingmash

Новый дизайн столов в Rostic's. Фото © t.me / breakingmash

Сеть кафе поменяла логотип — вместо Полковника Сандерса теперь его украшает большая буква R, а на столах появились петухи и следы от их лапок. Меню и стандарты обучения в нефраншизных точках останутся прежними.

Часовая ставка сотрудников будет составлять 205 рублей с возможностью повышения до 245 рублей, также предусмотрены премии за приглашение друга. В зону ответственности работника кухни входят только касса и плита. Mash уточняет, что основным критерием при наборе персонала является военный билет: без него в штат можно устроиться только неофициально.

Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

Рестораны KFC в Москве начали менять вывески на Rostic's

Напомним, что ижевская компания ООО "Смарт сервис лтд" приобрела у американской Yum! Brands российские рестораны сети KFC, которые будут работать под брендом Rostic's. Открытие 70 ресторанов планируется поэтапно в Москве, Московской области и ХМАО.

Ирина Фальке
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