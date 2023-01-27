Министр обороны ФРГ исключил поставку ВСУ истребителей фразой "не может быть и речи"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил вероятность отправки истребителей Украине. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung на просьбу прокомментировать желание ВСУ получить боевые самолёты.

"Я думаю, что об этом не может быть и речи", — сказал глава Минобороны Германии.

Писториус пояснил, что "истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь". "В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы", — добавил министр обороны.