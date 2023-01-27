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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 16:52
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Министр обороны ФРГ исключил поставку ВСУ истребителей фразой "не может быть и речи"

Министр обороны ФРГ заявил, что о поставке истребителей Украине не может быть и речи

Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил вероятность отправки истребителей Украине. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung на просьбу прокомментировать желание ВСУ получить боевые самолёты.

"Я думаю, что об этом не может быть и речи", — сказал глава Минобороны Германии.

Писториус пояснил, что "истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь". "В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я бы сейчас очень предостерегал бы", — добавил министр обороны.

В Берлине крутят видео об участи немецких танков на Украине в 1943 году
В Берлине крутят видео об участи немецких танков на Украине в 1943 году

Напомним, ФРГ официально пообещал ВСУ 14 танков Leopard 2, правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. А министр иностранных дел ФРГ призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу, насколько долго Берлин сопротивлялся поставкам танков, и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".

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Андрей Бражников
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