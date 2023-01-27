Во Франции заявили, что не воюют с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что снабжение Киева вооружением не стоит расценивать как соучастие.

"Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнёры. Поставка вооружений Украине в целях самообороны не является соучастием в военных действиях", — написала представитель ведомства в Twitter, опубликовав отрывок из своего выступления.