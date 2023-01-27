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27 января, 16:38

Во Франции заявили, что не воюют с Россией

МИД Франции отказался считать поставку вооружений Украине соучастием в конфликте

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что снабжение Киева вооружением не стоит расценивать как соучастие.

"Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнёры. Поставка вооружений Украине в целях самообороны не является соучастием в военных действиях", — написала представитель ведомства в Twitter, опубликовав отрывок из своего выступления.

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Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в конфликте на Украине. Аргументировать своё высказывание представитель Белого дома при этом не стал.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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