Во Франции заявили, что не воюют с Россией
МИД Франции отказался считать поставку вооружений Украине соучастием в конфликте
Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что снабжение Киева вооружением не стоит расценивать как соучастие.
"Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнёры. Поставка вооружений Украине в целях самообороны не является соучастием в военных действиях", — написала представитель ведомства в Twitter, опубликовав отрывок из своего выступления.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в конфликте на Украине. Аргументировать своё высказывание представитель Белого дома при этом не стал.
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