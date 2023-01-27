Фронтмен Little Big признан в России иноагентом

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*. В него также попали журналист Фидель Агумава*, правозащитник Рафис Кашапов*, акционистка Дарья Серенко*, официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыков*. О пополнении списка сообщается на сайте ведомства.