Фронтмен Little Big признан в России иноагентом
Минюст РФ включил солиста группы Little Big Прусикина в реестр иноагентов
Илья Прусикин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*. В него также попали журналист Фидель Агумава*, правозащитник Рафис Кашапов*, акционистка Дарья Серенко*, официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыков*. О пополнении списка сообщается на сайте ведомства.
"27 января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин, Ф.Э. Агумава, Э.Б. Омбадыков, Р.Р. Кашапов, а также Д.А. Серенко", — поясняет Минюст.
Ранее уехавший из России Прусикин попал в скандал. В Рождество он проехался на скейтборде в виде креста. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин призвал артиста покаяться, а движение "Зов народа" попросило СКР и МВД проверить Прусикина на предмет оскорбления чувств верующих.
* Признан иностранным агентом.