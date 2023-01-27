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27 января, 18:24

Фронтмен Little Big признан в России иноагентом

Минюст РФ включил солиста группы Little Big Прусикина в реестр иноагентов

<p>Илья Прусикин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Илья Прусикин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов фронтмена и основателя группы Little Big Илью Прусикина*. В него также попали журналист Фидель Агумава*, правозащитник Рафис Кашапов*, акционистка Дарья Серенко*, официальный представитель Далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басан Омбадыков*. О пополнении списка сообщается на сайте ведомства.

"27 января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин, Ф.Э. Агумава, Э.Б. Омбадыков, Р.Р. Кашапов, а также Д.А. Серенко", — поясняет Минюст.

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Ранее уехавший из России Прусикин попал в скандал. В Рождество он проехался на скейтборде в виде креста. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Димитрий Лин призвал артиста покаяться, а движение "Зов народа" попросило СКР и МВД проверить Прусикина на предмет оскорбления чувств верующих.

* Признан иностранным агентом.

Андрей Бражников

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