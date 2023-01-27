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27 января, 18:05
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Нидерландские истребители F-35 прибыли на авиабазу вблизи российской границы

Нидерландские истребители F-35 прибыли на авиабазу в Польшу в рамках миссии НАТО

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии на авиабазу в Мальборке нидерландских истребителей F-35 для патрулирования неба республики в рамках миссии НАТО. Город, к слову, находится в 80 километрах от Калининградской области.

"На 22-ю базу тактической авиации в Мальборке прилетели нидерландские F-35, которые будут поддерживать польскую армию в защите неба в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing", — написал глава военного ведомства в Twitter.

Он также напомнил, что Варшава закупила в США истребители F-35 и ждёт поставок "в ближайшее время".

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ТАСС / EPA / VINCENT JANNINK

Андрей Бражников

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