Киев анонсировал создание первых в мире войск из ударных дронов со Starlink

ВСУ формируют роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом заявили в Минобороны Украины.

"Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. <…> Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом количество таких войск не уточняется. Для реализации инициативы также был сформирован специальный координационный штаб. Его целью названо воплощение ряда ключевых реформ и масштабирование производства дронов для обеспечения обороны Украины.