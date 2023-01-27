ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января 2023, 17:32
21802

Киев анонсировал создание первых в мире войск из ударных дронов со Starlink

Минобороны Украины заявило о создании роты операторов ударных дронов с терминалами Starlink

ВСУ формируют роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом заявили в Минобороны Украины.

"Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. <…> Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом количество таких войск не уточняется. Для реализации инициативы также был сформирован специальный координационный штаб. Его целью названо воплощение ряда ключевых реформ и масштабирование производства дронов для обеспечения обороны Украины.

Войска России помешали ВСУ перебросить оружие НАТО в районы боевых действий
Войска России помешали ВСУ перебросить оружие НАТО в районы боевых действий

Ранее Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине истребители МиГ-29. По словам министра военного ведомства, решение об отправке самолётов пока ждёт одобрения правительства.

BannerImage

ТАСС / Zuma / Airman 1st Class Sebastian Romaw

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar