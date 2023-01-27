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27 января, 17:32

Киев анонсировал создание первых в мире войск из ударных дронов со Starlink

Минобороны Украины заявило о создании роты операторов ударных дронов с терминалами Starlink

ВСУ формируют роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённые терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом заявили в Минобороны Украины.

"Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. <…> Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом количество таких войск не уточняется. Для реализации инициативы также был сформирован специальный координационный штаб. Его целью названо воплощение ряда ключевых реформ и масштабирование производства дронов для обеспечения обороны Украины.

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Обложка ©

ТАСС / Zuma / Airman 1st Class Sebastian Romaw

Ирина Фальке

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