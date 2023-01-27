Киев анонсировал создание первых в мире войск из ударных дронов со Starlink
Минобороны Украины заявило о создании роты операторов ударных дронов с терминалами Starlink
ВСУ формируют роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом заявили в Минобороны Украины.
"Формируются первые в мире ударные роты БПЛА. <…> Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
При этом количество таких войск не уточняется. Для реализации инициативы также был сформирован специальный координационный штаб. Его целью названо воплощение ряда ключевых реформ и масштабирование производства дронов для обеспечения обороны Украины.
Ранее Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине истребители МиГ-29. По словам министра военного ведомства, решение об отправке самолётов пока ждёт одобрения правительства.
ТАСС / Zuma / Airman 1st Class Sebastian Romaw