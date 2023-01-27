Абаскаль обрадовался приходу в "Спартак" Дуарте и Тавариша

Приход в "Спартак" Алексиса Дуарте и Томаша Тавариша является хорошим событием, так как увеличивает внутреннюю конкуренцию в команде и мотивирует других игроков. Такое заявление сделал главный тренер клуба Гильермо Абаскаль.

"Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер, я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Он отметил, что в команду также вернулись Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Виктор Мозес, что тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда способна "прогрессировать и двигаться вперёд", заключил наставник.