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27 января, 17:10

Абаскаль обрадовался приходу в "Спартак" Дуарте и Тавариша

Приход в "Спартак" Алексиса Дуарте и Томаша Тавариша является хорошим событием, так как увеличивает внутреннюю конкуренцию в команде и мотивирует других игроков. Такое заявление сделал главный тренер клуба Гильермо Абаскаль.

"Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер, я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Он отметил, что в команду также вернулись Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Виктор Мозес, что тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда способна "прогрессировать и двигаться вперёд", заключил наставник.

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Ранее Гильермо Абаскаль заявил, что Квинси Промес проходит медосмотр, который определит кандидатов для отправки на сборы в Дубай. По его словам, команду ждёт насыщенный и плотный график.

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ТАСС / MANUEL GEISSER, © ТАСС / AP / Rajanish Kakade

Матвей Константинов

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