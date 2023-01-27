ПСЖ ещё не связывался с "Зенитом" по поводу покупки Малкома

Представители парижского футбольного клуба ПСЖ пока не обращались к руководству "Зенита" по вопросу приобретения 25-летнего нападающего Малкома. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что ПСЖ якобы намерен начать переговоры с российской командой. Но, по данным издания, в случае с Малкомом был оговорен финансовый лимит. Футболист не так давно подписал с "Зенитом" новый контракт, который рассчитан до 2027 года. Эксперты оценивают стоимость Малкома в 24 миллиона евро.