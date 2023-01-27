ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января 2023, 17:08

ПСЖ ещё не связывался с "Зенитом" по поводу покупки Малкома

Представители парижского футбольного клуба ПСЖ пока не обращались к руководству "Зенита" по вопросу приобретения 25-летнего нападающего Малкома. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что ПСЖ якобы намерен начать переговоры с российской командой. Но, по данным издания, в случае с Малкомом был оговорен финансовый лимит. Футболист не так давно подписал с "Зенитом" новый контракт, который рассчитан до 2027 года. Эксперты оценивают стоимость Малкома в 24 миллиона евро.

Бразилец Сантос рассказал, что может помешать "Зениту" стать чемпионом
Бразилец Сантос рассказал, что может помешать "Зениту" стать чемпионом

Ранее сообщалось, что игрок футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе оформил пента-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции против команды шестого по значимости дивизиона страны "Пеи де Кассель". Встреча завершилась со счётом 7:0.

BannerImage

ТАСС / Валентина Певцова

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФК ПСЖ
  • ФК Зенит
  • Малком
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar