ПСЖ ещё не связывался с "Зенитом" по поводу покупки Малкома
Представители парижского футбольного клуба ПСЖ пока не обращались к руководству "Зенита" по вопросу приобретения 25-летнего нападающего Малкома. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники.
Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что ПСЖ якобы намерен начать переговоры с российской командой. Но, по данным издания, в случае с Малкомом был оговорен финансовый лимит. Футболист не так давно подписал с "Зенитом" новый контракт, который рассчитан до 2027 года. Эксперты оценивают стоимость Малкома в 24 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что игрок футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе оформил пента-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции против команды шестого по значимости дивизиона страны "Пеи де Кассель". Встреча завершилась со счётом 7:0.
ТАСС / Валентина Певцова