"Хладнокровные гангстеры": В США шокированы новым признанием Нуланд о России

Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии "Зелёные" Аджаму Барака возмутился заявлению заместителя госсекретаря страны Виктории Нуланд о том, что Вашингтон доволен взрывами на российских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".