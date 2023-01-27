"Хладнокровные гангстеры": В США шокированы новым признанием Нуланд о России
Американский политик Барака возмутился из-за заявления Нуланд о "Северных потоках"
Виктория Нуланд. Фото © Flickr / U.S. Embassy Moldova
Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии "Зелёные" Аджаму Барака возмутился заявлению заместителя госсекретаря страны Виктории Нуланд о том, что Вашингтон доволен взрывами на российских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
"Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчёт", — написал он в твиттер-аккаунте.
Ранее Нуланд заявила, что американские власти рады состоянию "Северных потоков", которые, по её словам, превратились в "груду металла на дне морском" из-за подрыва в конце сентября прошлого года. СВР России выявила в атаке западный след, а Минобороны обвинило в диверсиях ВМС Британии. Путин же назвал это актом международного государственного терроризма.