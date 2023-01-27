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27 января, 17:38

"Хладнокровные гангстеры": В США шокированы новым признанием Нуланд о России

Американский политик Барака возмутился из-за заявления Нуланд о "Северных потоках"

<p>Виктория Нуланд. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/usembassymoldova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Embassy Moldova</a></p>

Виктория Нуланд. Фото © Flickr / U.S. Embassy Moldova

Американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты США от партии "Зелёные" Аджаму Барака возмутился заявлению заместителя госсекретаря страны Виктории Нуланд о том, что Вашингтон доволен взрывами на российских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

"Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчёт", написал он в твиттер-аккаунте.

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Ранее Нуланд заявила, что американские власти рады состоянию "Северных потоков", которые, по её словам, превратились в "груду металла на дне морском" из-за подрыва в конце сентября прошлого года. СВР России выявила в атаке западный след, а Минобороны обвинило в диверсиях ВМС Британии. Путин же назвал это актом международного государственного терроризма.

Матвей Константинов

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